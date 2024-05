Roma - 81enne uccisa in una sparatoria | libero il 28enne ma indagato per omicidio

(Di sabato 25 maggio 2024) Non è più sottoposto a fermo ildi etnia sintiper l'della donna di 81 anni,con un colpo di pistola nel pomeriggio di giovedì 23 maggio in via Prenestina, alla periferia di. L'uomo risulta comunqueper la stessa ipotesi di reato. Nel frattempo, proseguono le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, affinché si possa ricostruire la dinamica dell'evento e identificare tutti i responsabili.

Nuova bufera su Michele Emiliano, il presidente della Regione al centro del Puglia-gate e del Bari-gate, con il Pd travolto dalle inchieste sul malaffare. Il governatore avrebbe avvisato delle indagini in corso Alfonsino Pisicchio, ex assessore della giunta ed ex commissario straordinario dell’Arti (Agenzia regionale per la tecnologia) che il governatore della Regione Puglia aveva nominato a dicembre 2023. secoloditalia

Scambiano un tumore al polmone per una tubercolosi, scandalo all’interno di un ospedale di Roma: morta la paziente. Scambiato un tumore per una tubercolosi: indaga la Procura della Repubblica di Roma (credits @Ministero della Giustizia) – Ilcorrieredellacitta. ilcorrieredellacitta

Corriere sparito con borse per un valore di 500mila euro, caccia a Nicolas Matias Del Rio: la finta telefonata e la pista della rapina - Corriere sparito con borse per un valore di 500mila euro, caccia a Nicolas Matias Del Rio: la finta telefonata e la pista della rapina - Ricerche sul Monte Amiata per trovare il corriere sparito da mercoledì, Nicolas Matias Del Rio, 48enne che viveva ad Abbadia San Salvatore (Siena). I carabinieri indagano per ... ilmessaggero

