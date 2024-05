Festival di Cannes - la Palma d’Oro va ad Anora di Sean Baker

(Di sabato 25 maggio 2024)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Era uno dei favoriti, “”, e alla fine la commedia dell’americanoBeker ha conquistato laassegnata dalla Giuria presieduta da Greta Gerwig. Un esito per il Concorso di77 che mette tranquilli soprattutto quelli che speravano in unres che desse conto della varietà di forme espressive e generi che hanno caratterizzato questa edizione. “” è il ritratto di una ragazza di Brooklyn che fa strip-tease e si mette nei guai sposando il giovanissimo e viziato rampollo di un oligarca russo in vacanza in America. Ritmo da commedia rocambolesca, personaggi simpatici e riusciti, forse un pò troppo lungo, il film conferma un talento registico che da anni offre opere di qualità. Il Premio Speciale assegnato a “Il seme del fico selvatico” dell’iraniano Mohammad Rasoulof, segnala un’opera importante politicamente e sostiene la causa degli artisti e del popolo iraniano.

