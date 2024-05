Gasperini è il preferito di De Laurentiis - c’è un intesa di massima ma non il sì Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) A Sky, Massimo Ugolini fa il punto della situazione sulla panchina del Napoli.è ildi Dema deve aspettare ancora un po’. Oggi pomeriggio l’incontro tra l’allenatore e Percassi, presidente dell’Atalanta, dopo il quale si saprà di più sul futuro dei due club e dell’allenatore. Tutto dipende da cosa si diranno Percassi eMassimo Ugolini sulle ultime notizie legate al Napoli e al futuro allenatore che siederà sulla panchina azzurra: «Ovvio che questo potrebbe esser une giorno decisivo per capire il destino della panchina dell’Atalanta e del Napoli. Conci sono stati contatti, c’è undiper quel che riguarda un’eventuale programmazione ma non c’è ancora il “sì” di. Situazione delicata per quello che può ancora fare all’Atalanta, Percassi si è detto fiducioso. Difficile prevedere quello che si diranno i due. Ciò che è certo cheè ildi Deper rifondare una squadra che ha deluso tanto quest’anno.