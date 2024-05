Strutture Don Gnocchi - Novelli M5S | Bene la revisione del sistema di accreditamento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio – “Sono molto soddisfatto dell’approvazione della mozione che ho presentato ieri in Consiglio Regionale che prevede ladeldidella Regione Lazio con la fondazione Donche ha duea Roma“. Lo dichiara in una nota il consigliere M5S del Lazio, Valerio. “Nonostante il personale medico e sanitario delle duesia altamente qualificato nell’ambito della neurologia, della psicomotricità ed operi con strumentazioni all’avanguardia, lesono accreditate come RSA con uno stanziamento di circa 138 euro al giorno da parte della Regione Lazio. Questoricade sui lavoratori che ormai da quasi 10 anni subiscono una contrattazione sfavorevole e poco remunerativa rispetto alle mansioni che svolgono” si legge ancora. “Ladeldi– sottolinea Noveli – permetterebbe di passare ad uno stanziamento di 250 euro al giorno con conseguentedella contrattazione relativa al personale assunto dalle due