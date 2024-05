Ciambriello e Sannino - Garanti dei detenuti | Confondere un momento critico in carcere con una rivolta genera confusione

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina neldi Benevento si sono registrati momenti di tensione, il motivo sarebbe stato il mancato accompagnamento di un detenuto ad effettuare una visita medica all’interno della Casa Circondariale, il quale si è ribellato. Si sono verificati attimi di protesta durante i quali è stato mandato in frantumi un vetro e due poliziotti hanno riportato lievi lesioni, successivamente sono stati prontamente medicati in ospedale e sono poi rientrati a lavoro. Nella prima mattina ci sono state chiamate da parte del Garante regionale deiSamuele, della Garante provinciale Patriziae Garante nazionale Felice Maurizio D’Ettore, al Direttore dell’Istituto Gianfranco Marcello, il quale ha spiegato come sono andati i fatti e ha rassicurato i...

