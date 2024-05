(Di giovedì 16 maggio 2024) L’attesa è finita, la F1 sbarca in Italia col GP di, settima tappa stagionale del mondiale. Primo appuntamento dei due previsti nel Bel Paese, con ladell’autodromo Enzo e Dino Ferrari che precede la più attesa di Monza (prevista nel weekend a cavallo tra fine agosto e inizio settembre),Ferrari cercherà di togliersi qualche soddisfazione dopo le ultime gare fatte di tanti sali e scendi. Una Rossa che arriverà in Emilia Romagna con diverse novità sulla SF-24, il primo pacchetto di aggiornamenti sulle monoposto di Carlos Sainz e Charles Leclerc, con l’obiettivo di riprendere il passo di McLaren e sognare, soprattutto, risultati positivi nella corsa ai due titoli contro Red Bull. Una Ferrari tutta nuova asi veste a festa per la F1, con tanti eventi in programma col FuoriGP, ...

La Ferrari si prepara per l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Imola la scuderia di Maranello si gioca molto, se non tutto, ...

La Formula 1 lascia gli Stati Uniti dopo il Gran Premio di Miami, per volare in Italia per disputare il GP di Imola . Il circuito di Enzo e Dino Ferrari torna ad ospitare il Circus dopo un anno di assenza, con l’appuntamento del 2023 cancellato a ...

GP Imola di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche e gara - GP imola di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche e gara - L’attesa è finita, la F1 sbarca in Italia col GP di imola, settima tappa stagionale del mondiale. Primo appuntamento dei due previsti nel Bel Paese, con la gara dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari che ...

F1. GP Imola 2024, Leclerc: “Con gli aggiornamenti faremo passi in avanti. Spero di fare la pole e di lavorare con Newey. Su Hamilton...” - F1. GP imola 2024, Leclerc: “Con gli aggiornamenti faremo passi in avanti. Spero di fare la pole e di lavorare con Newey. Su Hamilton...” - La Formula 1 scalda i motori per il settimo appuntamento stagionale, il primo sul suolo europeo, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Dopo un anno di stop forzato per l’emergenza al ...

Lo spagnolo ha parlato nella conferenza stampa pre Imola - Lo spagnolo ha parlato nella conferenza stampa pre imola - Uno dei piloti più interpellato nella conferenza stampa pre imola è stato sicuramente Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari, del quale non si conosce ancora il futuro, ha risposto alle domande rigua ...