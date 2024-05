Vanoli è consapevole delle difficoltà - ma non vuole lasciare nulla di intentato Il Venezia in corsa per la serie A | Ci giochiamo tutte le possibilità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il, terzo in classifica con 70 punti, si giocherà questa sera le ultimedi promozione diretta inA, sperando in un passo falso del Como, sopra di due punti, impegnato al ‘Sinigaglia’ contro il Cosenza. Il tecnico delPaoloha ostentato realismo e combattività: "Siamo consapevoli che abbiamo l’1 per cento didi conquistare direttamente la promozione in A, dobbiamo vivere questo momento con serenità, orgogliosi di essere rimasti in gioco fino alla fine. Di sicuro, finché avremo anche una piccola percentuale di, daremo tutto". L’allenatore arancioneroverde ha poi messo in guardia i suoi uomini dall’ambiente caldissimo che si respirerà al ‘Picco’: "Sappiamo che lo Spezia si giocherà la salvezza diretta perché ...