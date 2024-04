Incarcerato e torturato - non tradì mai i suoi compagni La storia del giovane partigiano e del pane conservato per 80 anni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 25 aprile 2024) A Roma, via Tasso è un toponimo conosciuto, che fa ancora rabbrividire chi ha buona memoria. Via Tasso 145, per la precisione, edificio utilizzato come caserma e carcere dalle SS nei mesi dell’occupazione nazista di Roma (11 settembre 1943 – 4 giugno 1944) sotto il comando del famigerato Herbert Kappler. Era il luogo dove si veniva interrogati, detenuti e torturati e da cui si poteva uscire destinati al carcere di Regina Coeli, al Tribunale di guerra (con conseguenti condanne al carcere in Germania o alla fucilazione), alla deportazione, oppure, come accadde per molti, alle Fosse Ardeatine. Oggi in quegli stessi locali c’è il Museo storico della Liberazione, un luogo che va visitato (è a pochi passi dalla metro Manzoni) per capire cosa ha vissuto l’Italia in quegli. Non è l’allestimento - in sé piuttosto semplice e, forse, sorpassato - a colpire, quanto il fatto ...