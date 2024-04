Israele - vertici militari e intelligence in Egitto | colloqui su operazione a Rafah

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Il capo di Stato maggiore israeliano, Herzi Halevi, ed il capo dello Shin Bet (i servizi interni), Ronen Bar, si sono recati al Cairo per discutere con il numero uno dell'egiziana, Abbas Kamel, ed il capo di Stato maggiore, Osama Askar, della possibiledelle forze di difesa israeliane a. Lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due ...

In Israele il capo dell'intelligence militare Aharon Haliva ha rassegnato le dimissioni per gli errori dei servizi segreti nello sventare l' Attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre (ilgiornale)

Un collaboratore dell’ eurodeputato Maximilian Krah, capolista del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (Afd) alle elezioni Europee , è stato Arrestato con l’accusa di spionaggio in favore della Cina . Il fermo, avvenuto ieri, 22 aprile, a Dresda , in Germania, è stato ... (ilfattoquotidiano)

Il capo gli dice che non può lavorare in smart working, lui lo prende in parola e si "vendica": «Ho solo fatto quello che mi è stato detto» - Costruire un buon rapporto col capo e i colleghi di lavoro è importante per assicurarsi un clima positivo e piacevole in ufficio, ma non è sempre ...ilmattino

Giorgio Mangi, il tifoso del Parma morto in Sicilia dopo la partita contro il Palermo: stava nuotando in mare - Aveva 73 anni:insieme ad alcuni amici era partito per la trasferta di Palermo e, dopo la partita, si erano fermati per giorni vacanza a San Vito Lo capo ...corrieredibologna.corriere

Il ponte del Ciolo riapre alle auto tra nuove luci e corsie pedonali - Il Ponte del Ciolo, nel comune di Gagliano del capo, a una manciata di chilometri da Santa Maria di Leuca, sta per vivere una nuova fase della sua storia. Domani, alle 18.30, proprio nei pressi ...quotidianodipuglia