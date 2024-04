C’è stato un attacco informatico contro Synlab

(Di venerdì 19 aprile 2024) Un altrohacker a una società che si occupa di sanità (anche) in Italia.è stata presa di mira da unche ha reso inaccessibili le sue strutture (digitali, ovviamente, ma anche fisiche, come mezzo di contrasto individuato dall’azienda nella sua strategia) già dalla mattinata del 18 aprile. La contezza dell’hacker si è avuta nel pomeriggio, quando l’azienda ha deciso di divulgare l’informazione attraverso la sua pagina italiana di Facebook. LEGGI ANCHE > Il grande peso degli attacchi hacker ransomware ad ASL e ospedali, l’all’azienda privata della sanità In un primo momento,aveva parlato di semplici problemi tecnici. Si tratta, ormai, di una prassi consolidata – purtroppo – seguita da ...

Annalisa e Gianni Morandi, il duetto su Banane e Lampone.: Vedere così tante persone lì per me, nel palasport più grande d'Italia, è stato come un sogno ad occhi aperti . Grazie Bologna, quanta bellezza', ha scritto invece Annalisa, condividendo una serie di ...

Qualifica sprint, Norris in pole con un giro da 'o la va o la spacca': "Il giro è stato sufficiente per la pole, non sono vere qualifiche ma va bene così". Lando, sbagliati due giri su tre McLaren che sorprende, non solo per la prestazione sul bagnato ma per come ...