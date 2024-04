CM com – Milanmania | Pioli ragiona come Zeman | non può essere l’allenatore del Milan Arbitri | che imbarazzo|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 aprile 2024) 2024-04-15 09:40:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ogni domenica mattina una squadra si alza e sa che se affronterà ilpotrò fare uno, due, o forse anche 3 gol, ma è successo anche 4. E questo è il peccato originale della stagione: aver preparato una fase difensiva da squadra di media classifica, a volte anche di bassa classifica. E tutto nasce da un concetto (a mio avviso clamorosamente sbagliato) di Stefanoper cui quest’anno l’obiettivo delè cercare di fare un gol in più degli avversari. Strategia, chiamiamola così, che non sempre funziona. La notizia è che fai 3 gol e non ti bastano per superare la penultima in classifica, perchè ne hai presi 3. I numeri dietro sono disastrosi: in trasferta i rossoneri hanno la quarta peggiore difesa, peggio hanno fatto solo Frosinone, Salernitana e ...