Isola dei Famosi 2024 | Francesca Bergesio si ritira | infortunata a un ginocchio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’deiha avuto avvio l’8 aprilecon al timone Vladimir Luxuria, accompagnata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, in veste di opinionisti del programma televisivo. Collegata dall’Honduras, invece, l’inviata Elenoire Casalegno che ha accolto tutti i naufraghi sulla spiaggia, dopo il loro leggendario lancio dall’elicottero. Nel corso della prima puntata del reality show i concorrenti non sono stati immuni dalle nomination e già quattro di loro sono stati candidati al voto popolare. Chi avranno deciso di salvare i telespettatori? Due naufraghi hanno ricevuto la grazia del pubblico da casa. Purtroppoè stata costretta al ritiro per un brutto infortunio, che ha avuto luogo nel corso della prima puntata del reality show.dei ...