Pagelle Juventus-Fiorentina 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 7 aprile 2024) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentunesima giornata di. Dominio bianconero nel primo tempo all’Allianz Stadium: segna Gatti, ci sono altre tre reti ma annullate per fuorigioco, una col Var, tutte per pochi centimetri e con tanta sfortuna per la Vecchia Signora. Nel secondo tempo i viola attaccano a spron battuto, due occasioni clamorose per pareggiare ma regge il muro bianconero. Di seguito ecco ledella partita. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Szczesny 7; Gatti 7, Bremer 6.5, Danilo 6; Cambiaso 6 (30? st Alcaraz sv), McKennie 6.5, Locatelli 6, Rabiot 6, Kostic 6 (14? st Iling-Junior 6); Vlahovic 6.5 (41? st Kean sv), ...