Cagliari-Atalanta LIVE 0-0 | si comincia

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola, Makoumobou; Oristanio; Gaetano; Shomurodov . All. Ranieri ATALANTA (3... (calciomercato)

Fase di campionato nella quale, a parte Genoa e Salernitana, tutte le squadre sono in corsa per obiettivi concreti e tra Cagliari e Atalanta è una sfida che riguarda la salvezza per i padroni di ... (infobetting)