Osimhen continua ad allenarsi a parte | il report della seduta odierna

Napoli, per Osimhen ancora lavoro personalizzato. Politano torna in gruppo - Il Napoli continua ad allenarsi in vista della sfida contro l'Atalanta. A Castel Volturno però non c'è Calzona ...ilnapolista

Pagheranno davvero 130mln per Osimhen C’è un dato che può spaventare gli acquirenti - Nelle (quasi) quattro stagioni in azzurro, Victor Osimhen è stato indisponibile per infortunio in 59 partite, l’equivalente del 32% delle gare totali ...tuttonapoli

Napoli, la cessione di Osimhen potrebbe portare nuovi campioni - Il Napoli non ha ancora ceduto Victor Osimhen, ma sta pensando a come usare i possibili soldi derivati dalla sua vendita. L'attaccante del Napoli continua ...dailynews24