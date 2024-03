Assolto dalle accuse dopo 15 anni

(Di lunedì 4 marzo 2024) Si chiude con un’assoluzione15il calvario legale sostenuto da un uomo di 53, difeso dall’avvocato Davide Grassi, finito a processo per tentata estorsione per un’accusa risalente al settembre 2008, quando l’uomo avrebbe richiesto 3.600 al datore di lavoroessersi infortunato in azienda spostando dei pesi. A seguito di quel presunto incidente, il 53enne aveva - secondo le- riferito al titolare di essersi messo in malattia senza sapere una data di rientro, ma insinuando che con una ’buonuscita’ congrua avrebbe rassegnato invece le dimissioni. L’incontro col titolare era stato registrato a suo tempo e il datore di lavoro riconobbe nella conversazione una tentata estorsione da parte del dipendente. Partì così una battaglia legale con prima sentenza nel 2015, quando il 53enne fu ...

