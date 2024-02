LIVE Cobolli-Tsitsipas 0-1 | ATP Acapulco 2024 in DIRETTA | match iniziato

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-SHELTON 30-0 Ottima prima a uscire. 15-0 Super dritto inside in dell’azzurro a inaugurare il 1° turno di battuta. Importantissimo. 1-0 Primo gioco autorevole del n.11 del mondo. 40-15 Seconda prima su quattro in campo, terzo punto. 30-15 Prima vincente. 15-15 Stecca il dritto in uscita dal servizio, che ha cambiato il movimento dei piedi al servizio. Adesso li unisce. 15-0 L’azzurro fatica a contenere di rovescio sul dritto carico del greco. 02.55 Parte il, Stefanosal servizio. 02.53 Non male il, fin qui, come primo anno di circuito maggiore per il giocatore nostrano. Due quarti di finale a ATP raggiunti, un 3° turno Slam e la prima vittoria in un 500. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-SHELTON 02.49 Il greco ha all’attivo 2 finali Slam in carriera, ma in un periodo molto ... (oasport)

Tennis ATP 500 Acapulco, Tsitsipas sfida Cobolli e promette: 1000 dollari in beneficenza per ogni ace: Tennis, ATP 500 Acapulco: stanotte la sfida tra Cobolli e Tsitsipas, che donerà 1000 dollari per ogni ace messo a segno nel torneo ...sport.virgilio

Acapulco, Tsitsipas sfida Cobolli: per ogni ace darà una quota in beneficenza: Il grande cuore di Tsitsipas colpisce ancora. Il tennista, numero 12 del ranking mondiale, sfiderà Cobolli nel prossimo turno dell'Atp di Acapulco e ha deciso di donare 1000 dollari per ogni ace ...corrieredellosport

Tennis, ATP Acapulco, Arnaldi e Cobolli cercano un'altra impresa, quote da ribaltare contro Shelton e Tsitsipas: Come riporta AgiproNews, Sinner non è l'unico a portare in alto il tennis italiano nel mondo. Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli hanno ribaltato i pronostici contro Fritz e Auger-Aliassime e vogliono ...napolimagazine