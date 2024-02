Giancarlo Magalli parla di Sanremo e critica alcuni suoi colleghi | “Perché insistono?”

In un’intervista fiume al Corriere della Sera Giancarlo Magalli ha ripercorso alcuni momenti della sua vita. Dall’esperienza al collegio del Nazareno, ... (caffeinamagazine)

In un’intervista fiume al Corriere della Sera Giancarlo Magalli ha ripercorso alcuni momenti della sua vita. Dall’esperienza al collegio del Nazareno, ... (caffeinamagazine)

Difficile pensare di fare a meno di alcune icone della TV come Giancarlo Magalli. Classe 1947, il conduttore romano si è distinto negli anni come talento non ... (movietele)