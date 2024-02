Dietrofont sull’acquisto di una gru

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Acquisto con i soldi pubblici di gru mobile per la cantieristica privata, dietrofront del Comune per necessità di approfondire la pratica. Avrebbe dovuto essere comprata con i 594.000 euro dei fondi regionali concessi a Civitanova per investimenti nel porto ed essere poi affidata a un operatore privato, da individuare con procedura ad evidenza pubblica, per le attività di rimessaggio e alaggio. È marzo 2023 quando il Comune decide di usare i fondi regionali e da Palazzo Raffaello danno parere favorevole. Sembrava tutto pronto, con l’iter corredato pure dall’ok della Capitaneria, ma a questo punto la giunta ha tirato il freno e a distanza di quasi un anno ha votato una delibera in cui scrive "che l’acquisto della gru e soprattutto la definizione delle modalità di gestione richiedono ulteriori approfondimenti e valutazioni normative in fase istruttoria e pertanto occorre definire ...