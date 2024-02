Fermato in macchina con un chilo di ’coca’

Como, sull'auto rubata e con armi a bordo forza il controllo alla dogana: arrestato a Rovello Porro dopo la fuga

(Di sabato 24 febbraio 2024) Guidava con undi cocaina nascosta sotto il sedile del passeggero, ma il suo viaggio è finito in una cella della Dozza. Protagonista dell’episodio un nigeriano, in regola con il permesso di soggiorno, che è stato arrestato dalla polizia nell’ambito dei controlli istituzionali sulla circolazione stradale. Nel pomeriggio del 19 febbraio, personale del Compartimento Polizia Stradale di Bologna, nell’ambito di mirati controlli di specialità disposti sul territorio, procedeva al controllo di un’auto sulla Nuova Bazzanese, nel territorio del Comune di Zola Predosa, alla cui guida veniva identificato il cittadino nigeriano. Nel corso del controllo emergeva un carico inaspettato: gli operatori individuavano infatti un involucro occultato sotto al sedile del passeggero che risultava essere immediatamente sospetto. I sospetti erano confermati dalle analisi di rito, al ...

