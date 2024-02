Strasburgo vs Brest – probabili formazioni

Brest-Strasburgo, le probabili formazioni: Roy sfida Vieira. Douaron e Sissoko dal 1'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lo, fuori forma, cerca di porre fine all’assenza di vittorie in Ligue 1 contro ilquando si affronteranno sabato 24 febbraio allo Stade de la Meinau. Gli uomini di Patrick Vieira hanno subito tre sconfitte consecutive in vista del turno numero 23, mentre gli ospiti, secondi in classifica, puntano a mantenere la loro lunga serie di imbattibilità. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due sqaudreDopo tre sconfitte in Ligue 1 e una serie di cinque sconfitte in campionato, lospera di tornare a vincere per la prima volta nel 2024, dopo aver raccolto il massimo dei punti contro il Lille a dicembre. Il Racing ha ...