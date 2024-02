Di Lorenzo carico e felice | “Possiamo giocarcela Osimhen è importante ma non è solo”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pareggio per il Napoli all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona: le parole di Dinel post partita. Non il debutto che sognava in panchina del Napoli per Francesco Calzona. Il nuovo tecnico azzurro, arrivato a Napolinella giornata di ieri con il primo allenamento, ha provato a dare una scossa alla squadra ma non è bastato. Gli azzurri non vanno oltre il pari contro il Barcellona. Un primo tempo dalle due facce per gli azzurri. Come chiesto da Xavi nel prepartita, il Barcellona ha provato a stordire gli azzurri nei primi dieci minuti. I Blaugrana hanno messo in grande difficoltà gli azzurri per i primi 25 minuti. I calciatori di Calzona, però, non sono crollati, anche grazie alle parate di Alex Meret, e sono riusciti a guadagnare metri. Die compagni hanno alzato il baricentro e ...