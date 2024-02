Calzona nuovo allenatore del Napoli | l' ultimo colpo di teatro di De Laurentiis

Napoli, Mazzarri esonerato. Calzona è il nuovo allenatore: rivivi la diretta: De Laurentiis ha deciso: via Mazzarri , dentro Calzona . Il commissario tecnico della Slovacchia svolgerà il doppio incarico con un contratto fino a giugno e siederà sulla panchina del Napoli già per la gara di mercoledì valida per l'andata degli ...

Napoli, ufficiale la nuova svolta in panchina: via Mazzarri, arriva Calzona. Adl: 'Walter resterà nei nostri cuori': Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Alla fine la nuova svolta in panchina è arrivata. Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Il club partenopeo cambia per la terza volta la guida tecnica. L'ultima volta era accaduto nella stagione 1997 - 1998 (quando i tecnici furono addirittura ...

Napoli, l'ultima volta che cambiò tre allenatori fu retrocessione in Serie B. I numeri: Calzona Napoli, il dato negativo registrato in casa azzurro dopo il terzo tecnico cambiato in questa stagione. Ecco i numeri Calzona diventerà il nuovo allenatore del Napoli, ma il dato che spaventa gli azzurri è che si tratta del terzo tecnico cambiato in un anno: l'ultima volta che è successo è stato molto particolare. ...