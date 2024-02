14enne eroe salva un uomo a Verona con un massaggio cardiaco visto nella serie tv Rai Doc-Nelle tue mani

L'incredibile storia di Matteo, 14enne eroe che ha salvato un uomo col massaggio cardiaco: 'L'ho visto fare in un film': ...65 anni è ancora vivo solo grazie all'intervento provvidenziale e casuale di un piccolo grande eroe,... ragazzino 14enne che frequenta le terza C della scuola media di Colognola ai Colli , in provincia ...

Matteo a 14 anni salva un pensionato: ho imparato dalla tv il massaggio cardiaco, sono sceso dalla bici e l'ho fatto: ... ha sfilato il telefono dalla presa della signora e ha preso in mano l'intera situazione, trasformandosi nell'eroe di questa storia. "Ero solo. Perché chi guardava andava avanti" racconta il 14enne. ...

Mondiali: chi è Dibu Martinez, nervi saldi e lingua lunga per portare l'Argentina in semifinale: Il soprannome di Dibu gliel'hanno attribuito nelle giovanili dell' Independiente , dove il 14enne ... in amichevole con il Cile e un mese dopo diventa l'eroe della semifinale di Copa America contro la ...