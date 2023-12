L’Islanda e “le iniezioni di vaccini”

Leggi su butac

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Ci avete segnalato un contenuto apparso su una di quelle bacheche social che condividono al 99% disinformazione. Bacheche che – è evidente – sono fatte proprio per affollare il web di fuffa: l’avvelenamento del pozzo, d’altronde, è un’arte. Il post che ci avete segnalato è questo: 25/11/2023vieta ledi “” Covid-19 in seguito all’aumento delle morti improvvise Mentre l’eccesso di morti, ictus, coaguli di sangue, arresti cardiaci improvvisi e altri problemi di salute “inspiegabili” continuano ad aumentare in tutto il mondo, il governo islandese ha adottato un’azione decisiva e ha vietato ledi mRNA Covid nell’isola. All’inizio di ottobre si è tenuta a Reykjavik, in Islanda, una conferenza intitolata “Let the Science Speak”. «I relatori della conferenza hanno parlato dei danni ...