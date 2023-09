AEW | Kenny Omega commenta il passaggio di Jade Cargill in WWE

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nella giornata di ieri, la WWE ha ufficializzato ilditra le proprie fila. Con l’arrivo dell’ex TBS Champion, la compagnia di Stamford ha strappato per la seconda volta una “stella” ai rivali dell’AEW, generando, ovviamente, varie reazioni tra i fan. Molti utenti sul web, in particolar modo alcuni fan dell’AEW, non avrebbero gradito la scelta die hanno manifestato il loro dissenso:, però, ha voluto esprimere un pensiero rivolto ai fan più “ostili” alla decisione della wrestler. Il post Attraverso un post su X, la Best Bout Machine ha voluto rispondere ad alcuni commenti “imbarazzanti”:“Questa potrebbe essere una novità per molti fan lì fuori ma quando un wrestler va da una compagnia all’altra, tendiamo sempre ad augurare loro ...

