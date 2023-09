F1 | Max Verstappen campione del mondo in Qatar se… Tutte le combinazioni

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023) Maxè tornato a vincere in Giappone dopo la parentesi negativa di Singapore e adesso per lui conquistare il terzo titolo Mondiale è una formalità. Con tutta probabilità, il pilota olandese riuscirà a laurearsidelin, sulla pista di Losail, tra due settimane, questo perché ha portato a casa 26 punti (vittoria e giro veloce) a Suzuka, con lo zero, non il primo, del suo principale rivale, il compagno di team Sergio Perez. Vuol dire che al classe 1997 basterà conquistare tre punti nella sprint race del weekendiota: Super Max potrebbe scrivere un nuovo record, la possibilità di conquistare un titolo piloti in una gara sprint. In alternativa, ci sarà la gara per rimediare. Sarebbe il successo più precoce della storia, visto che arriverebbe con sei gare di anticipo ...