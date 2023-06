Serie A | Ibrahimovic | “È ora di dire addio al calcio”

(Di lunedì 5 giugno 2023) 2023-06-04 23:48:03 Il web è in trepidazione: Se finito Zlatan. alla loro 41 anni, l’attaccante svedese ha annunciato il suo ritiro daldopo la partita giocata dal Milan contro il Verona. Dopo una stagione travagliata in cui Ha giocato solo quattro partite a causa di problemi al ginocchioil giocatore rossonero, tra le lacrime, ha deciso di porre fine alla sua storia nelprofessionistico. Al termine della sfida di San Siro, ha preso la parola Ibra. “Ci sono tanti ricordi, tante emozioni. La prima volta che sono venuto mi avete regalato felicità e la seconda volta amore. Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti coloro che mi sono vicini per la loro pazienza e ringrazio la mia seconda famiglia, la giocatori. Grazie all’allenatore per la responsabilità e ai dirigenti per l’opportunità. E soprattutto di ...

Ibrahimovic riscrive la Serie A: L'Inter è la squadra più forte. Io non smetto, Milano è casa mia Sport Fanpage

