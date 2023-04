Inghilterra-Brasile: a Wembley la Finalissima femminile (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo la prima edizione della Finalissima maschile tra Italia e Argentina vinta dalla Selección, anche il calcio femminile si prepara allo stesso appuntamento per la prima volta in assoluto: il 6 aprile nella splendida cornice di Wembley saranno Inghilterra e Brasile a contendersi il trofeo. La sfida tra queste due Nazionali, vincitrici rispettivamente dell’Europeo e della Coppa America, come riportato dalla UEFA sul proprio sito ufficiale “rientra nell’ampliamento della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL che comprende il calcio femminile, il futsal, le categorie giovanili, lo scambio di arbitri e i programmi di formazione tecnica”. Finalissima femminile tra Inghilterra e Brasile: il percorso delle due squadre agli ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo la prima edizione dellamaschile tra Italia e Argentina vinta dalla Selección, anche il calciosi prepara allo stesso appuntamento per la prima volta in assoluto: il 6 aprile nella splendida cornice disarannoa contendersi il trofeo. La sfida tra queste due Nazionali, vincitrici rispettivamente dell’Europeo e della Coppa America, come riportato dalla UEFA sul proprio sito ufficiale “rientra nell’ampliamento della collaborazione tra UEFA e CONMEBOL che comprende il calcio, il futsal, le categorie giovanili, lo scambio di arbitri e i programmi di formazione tecnica”.tra: il percorso delle due squadre agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Inghilterra-Brasile: a Wembley la Finalissima femminile #BrasileFemminile #InghilterraFemminile #Nazionali… - lolabooty22 : @Johnny__Lovexx @sole202022 @tatonissimo @FRAGOLA1986 No in Germania Austria Inghilterra Spagna Australia Brasile e… - marchess88 : Ieri #ReCarlo III d'Inghilterra era in visita a Berlino (Germania) e #Bolsonaro è tornato in Brasile dagli USA - Marchess86 : Ieri #recarloiii d'Inghilterra era in visita a Berlino, in #Germania e #Bolsonaro è tornato in Brasile dagli USA - sportli26181512 : Luis Enrique: 'Futuro? Mi piacerebbe lavorare in l'Inghilterra'. E sul Brasile...: Luis Enrique, ex ct della Spagna… -