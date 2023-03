Candida auris | Andreoni | “Fungo preoccupa | presente in Italia dal 2019”

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – La“è unche conosciamo. E’indal. E’ molto resistente a tutti gli antifungini che abbiamo. E’ un fenomeno di estremazione perché questo è il grande problema globale: la comparsa di germi resistenti a tutti gli antimicrobici che abbiamo”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, direttore scientifico Societàna di malattie infettive e tropicali (Simit), oggi a Roma, a margine dell’incontro ‘We stand with public health: a call to action for infectious disease’, organizzato insieme alla Societàna di medicina generale e cure primarie (Simg), commentando l’allarme, negli Usa, su questo. La...

L'EpiCentro, il centro epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità avvisa che Candida auris è un fungo. Isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone dall'orecchio (in latino 'auris') di una paziente, la sua presenza è stata accertata in campioni provenienti dalla Corea e dall'Italia. Fra il 2019 e il 2021 è stato registrato quasi un raddoppio (95%) delle infezioni fungine dovute a Candida auris, patogeno altamente contagioso. La cosa preoccupante è che, stando ai dati dei Centers for Disease Control and Prevention, la Candida auris, un fungo descritto per la prima volta nel 2009, si sta diffondendo a livelli allarmanti negli Stati Uniti, dove rappresenta "una minaccia urgente" per la sua antibiotico-resistenza.

