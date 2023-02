Noemi Frerè | in cucina resta con l’intimo | il pizzo bianco è malandrino

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 26 febbraio 2023)una delle blogger più in voga e finché posterà certi scatti non è nemmeno difficile capire il perché di questo successo. Il mondo della moda ha subito davvero tantissime modifiche in questi anni e non deve dunque di certo sorprendere se ci siano alcune bellezze che sono state in grado di imporsi sempre di più nel palcoscenico italiano. Fino a poco tempo fa erano pochi coloro che davano del serio credito al ruolo delle blogger, ma la realtà dei fatti è decisamente cambiata, conche ormai è una delle influencer più in voga che ci siano al mondo. InstagramLa bella mora ha saputo dimostrare ancora una volta tutto il suo magico splendore e incanto, con uno scatto che ha tagliato il fiato a tutti quanti, soprattutto perché ha saputo essere semplice e geniale allo stesso tempo. Una delle grandi ...