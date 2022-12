Napoli | botti illegali di Capodanno | arresti e sequestrati oltre 30 kg di ordigni esplosivi

Sky Tg24

Altriillegali cambiano nel nome ma non nella sostanza. Sono spesso ispirati a giocatori di ... che prende in prestito il nome dell'attaccante georgiano del, Khvicha Kvaratskhelia. ...Allo stesso tempo, l'uso di petardi epeggiora notevolmente la qualità dell'aria, a causa del ...comuni in cui sono vietati i fuochi Bologna Messina Torino Cervia Vicenza Bari Roma Palermo... I “botti” illegali di Capodanno: ecco i più pericolosi Dopo Matera, botti di Capodanno vietati anche a Potenza. Con ordinanza del sindaco, Mario Guarente, è stato disposto il divieto di ventita ed esplosione di fuochi d’artificio fino al 6 gennaio ...MASSA LUBRENSE – I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento insieme a quelli della locale stazione hanno arrestato per detenzione di materiale esplodente un 23enne incensurato di Massa. I milit ...