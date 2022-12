Avatar – la via dell’acqua – Recensione

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) James Cameron ci riporta su Pandora a 13 anni di distanza dal nostro ultimo viaggio, con la promessa di farci innamorare ancora della scoperta e della natura. Ci sarà riuscito? Era il 2009 quandostravolse l’industria cinematografica con la sua estetica, i suoi colori e le sue emozioni semplici magari, ma che non mancavano di parlare al cuore. Oggi, 13 anni dopo, torniamo sul pianeta alieno nel mirino di un’umanità in cerca di una nuova casa e di risorse che le permettano di sopravvivere. Jake Sully è ormai un padre di famiglia e cresce i suoi figli secondo le regole che Pandora gli ha insegnato. Il rispetto della natura, il concetto di famiglia che si allarga alla comunità in cui si vive, la coesione con il proprio mondo. Ma le cose non possono andare bene per sempre e una vecchia minaccia sta per tornare in una nuova forma, pronta a distruggere questa ...