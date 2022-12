Incidenti | scontro tra auto e bus a Milano | grave un 74enne

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), 28 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 74 anni è rimastomente ferito, questa mattina a, dopo essersi scontrato con la suacontro un bus. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 in via Benozzo Gozzoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo è stato estratto dall'ed è in rianimazione; l'autista del bus non ha riportato gravi traumi.

