Como – Citta | info biglietti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Attiva la prevendita per la garadella in programma lunedì 26 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Sinigaglia.Ipossono essere acquistati, fino alle ore 15:00 di lunedì 26 dicembre, sul sito vivaticket o nei punti vendita Vivaticket. Clicca QUI per acquistare on-line. Il giorno gara sarà possibile acquistare ipresso la biglietteria al cancello 12 dello stadio, che rimarrà aperta dalle ore 12:30 alle ore 15:30 (salvo esaurimento). I tifosi ospiti potranno acquistare isolo ed esclusivamente nel Settore Ospite a loro dedicato e nel Settore A della Tribuna Coperta.La vendita deiper il Settore Ospite terminerà alle ore 19.00 di domenica 25 dicembre. SETTORE OSPITI Per i supporters ospiti che raggiungeranno ...

CiaoComo

Dopo la disfatta interna non preventivabile cole quella col Frosinone, la tifoseria presente in Ciociaria si è scagliata contro i calciatori e il presidente Bandecchi perché se c'è una regola ...Approvata in consiglio comunale poche settimane fa, dal prossimo 1° gennaio 2023 scatta la riduzione dell'addizionale comunale Irpef per i i residenti nel comune di(fatta salva l'esenzione per chi ha reddito inferiore a 15mila euro). A oggi in città l'aliquota è al massimo possibile, ossia lo 0,8%. Tra quattro giorni l'addizionale sarà abbassata dello 0,03%,... Natale a Como, Verde Natale e Città dei Balocchi, il programma dal 23 al 26 dicembre Pattuglie a piedi in centro storico, a verificare i permessi degli artisti di strada e il consumo di bevande alcoliche secondo il nuovo regolamento di polizia urbana. Controlli anche con le auto di or ...Approvata in consiglio comunale poche settimane fa, dal prossimo 1° gennaio 2023 scatta la riduzione dell’addizionale comunale Irpef per i i residenti nel comune di Como (fatta salva l’esenzione per c ...