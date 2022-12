Tramvia Firenze | entro fine anno la gara per la linea 4 - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La giunta comunale ha approvato due delibere relative alla linea 3.2.1 da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e alla linea 4 che collega la stazione Leopolda a Campi ...Per quest'ultima linea dellala gara sarà bandita entro la fine dell'anno, spiega l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti . Per l'assessore entrambe le delibere 'sono sicuramente due atti importanti che segnano un ... Tramvia Firenze, entro fine anno la gara per la linea 4 - Cronaca ... La giunta comunale ha approvato due delibere relative alla linea 3.2.1 da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli e alla linea 4 che collega la stazione Leopolda a Campi Bisenzio ...FIRENZE - Ancora passi avanti per il completamento del sistema tramviario fiorentino. La giunta comunale ha approvato infatti due delibere relative alla ...