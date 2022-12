Congedo parentale | un mese in più con stipendio all’80% Aumenta anche assegno unico per i nuclei numerosi

Il Sole 24 ORE

Si introduce poi un mese in più diall'80% (anziché al 30% della retribuzione) da godere fino ai sei anni del bambino, riconosciuto sia alla mamma sia al papà, comunque in via ...Si aumentano sia l'assegno unico per le famiglie numerose che ildal 30 all'80 per cento per il primo mese, che viene esteso anche ai padri. Potranno essere rinegoziati, da tasso ... Manovra/Congedo parentale a 80% stipendio, potrà usarlo anche papà La variazione di bilancio Con 184 voti a favore, 122 contrari e due astenuti l'Aula della Camera approva la nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno ...Le novità nell'ultima versione della Manovra: pensioni e stipendi più alti, sostegni per le famiglie, giù l'Iva per il pellet, cartelle stracciate fino a mille ...