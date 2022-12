Ballando con le Stelle 2022 | Milly Carlucci | ‘Selvaggia Lucarelli si fa sicuramente notare’

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Trovo che sia miracoloso che un programma tematico, una gara di ballo, un talent, dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina. E sono anche felice di aver rinnovato il pubblico di Rai1, siamo forti tra i ragazzi e i laureati. Perché quando si fa tv la qualità conta, ma il mercato decide se vai in onda o no”. Parola dicon lerisponde a SelvaggiaLa conduttrice traccia un bilancio dell’edizione di “con le” che volge al termine travolta dalle tante polemiche ma anche protagonista di ottimi ascolti, con quasi il 26% di share di media. ...

E poco cambia se nella puntata del 23 dicembre li hanno fatti danzarei maestri dile Stelle, coinvolgendoli un poco di più. Alla luce di ciò viene da chiedersi se un simile ruolo ...Nicole Orlando ha parlato anche della sua esperienza nell'11edizione del programma televisivo "le stelle" di Rai Uno, dove si era classificata quinta in coppiail ballerino Stefano ...Dopo la sua eliminazione da Ballando con le Stelle, Paola Barale proprio non è riuscita a trattenersi e ha lanciato una serie di frecciatine. L'ultima arriva oggi, proprio nel giorno della finale.Quest’anno a Ballando con le stelle ne abbiamo viste di tutti i colori. Le liti fra giudici e concorrenti non sono mancate così come i colpi ...