MLS | Pumas su un gioiello dei Seattle Sounders | piace anche in Europa

Calciomercato.com

...MX 3 - 0 del Zacatecas Mineros in casa del Raya2 e 1 - 0 del Tlaxcala a domicilio contro... Nellain USA pareggio per 1 - 1 tra Seattle Sounders e Cincinnati mentre l'Ural nella Coppa di ......30 MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA Raya2 - Zacatecas Mineros 00:00 Tlaxcala -Tabasco ...00 Usakspor - Arguvan 14:00 Sanliurfaspor - Karsiyaka 16:30 Bursaspor - Boyabat 19:00 USA... MLS, Pumas su un gioiello dei Seattle Sounders: piace anche in ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Seattle Sounders midfielder Danny Leyva is generating interest from clubs in Mexico and Europe, 90min understands.