Christian De Sica quasi nonno svela il nome della nipotina

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 dicembre 2022)Dee sua moglie si preparano al Natale più dolce perché stanno per diventare nonni. Maria Rosa sta per diventare mamma ed è l’attore are ilscelto per la. Natale a tutti i costi è la sua ultima commedia e il settimanale Gente racconta la gioia di De. In famiglia non vedono l’ora di conoscere la piccolina, Maria Rosaria è al settimo mese di gravidanza e il parto è previsto tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.Deè al settimo cielo, emozionato nel diventaree desidera condividere con tutti questo momento così prezioso. Ha già pensato a cosa potrà insegnarle e pensa a quando erano piccoli i suoi figli, Maria Rosa e Brando. Tutta l’emozione di ...