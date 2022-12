Traffico Roma del 21-12-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Luceverdeda Simona cercherà Buongiorno a nord dibanchi di nebbia moderare la velocità sulle principali strade sulla Cassia bis abbiamo rallentamenti tra le rughe Castel de’ ceveri sulla via Salaria rallentato il tratto da Monterotondo alla tenuta Santa Colomba banchi di nebbia in tutta la zona nord del raccordo e poi anche nelle zone tra Sacrofano e prima portaverso il centro difficoltà di circolazione sulla via Cassia sulla via Flaminia e sulla Salaria e disagi lungo il tratto Urbano della A24 asud della via Appia chiusa verso il centro la chiusura riguarda un breve tratto Ma comporta disagio deviazioni per la circolazione per rientrare sulla via Appia bisogna percorrere prima via Capannelle e poi fare inversione in via Pizzo di Calabria intanto sul Raccordo Anulare ...