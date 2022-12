Natale | i menù ' furbi' che uniscono il gusto al benessere 

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - Siamo ad una manciata di giorni dale, anche in questa lunga vigilia, cene e aperitivi tra amici si moltiplicano. Godere della compagnia e della buona tavola fa benissimo all'umore, ma e' meglio con un pizzico di attenzione, soprattutto da parte delle persone affette da una serie di patologie croniche come diabete, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, steatosi epatica e iperuricemia. "Per evitare che la lunga maratona gastronomica delle feste lasci il segno, sulla salute e sulle analisi del sangue che molti programmano tradizionalmente a gennaio, come Societa' Italiana di Medicina Interna (SIMI) - afferma il professor Giorgio Sesti, presidente della SIMI - abbiamo pensato di proporre alcune regole di buon senso e di facile applicabilita'. E come 'strenna natalizia' le abbiamo corredate con alcune proposte di menu' per i giorni di festa, che possono ...