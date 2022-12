Manovra | la lunga notte in Commissione Trancassini | «È stata dura | ma ce l’abbiamo fatta»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sonoti fino afonda inBilancio alla Camera i lavori sugli emendamenti alla. Una corsa contro il tempota una settimana, che si è conclusa, quando ormai albeggiava, con l’annuncio del via libera al mandato ai relatori e la calendarizzazione in aula per domani alle 8, e non per stamattina come previsto precedentemente. Al termine della discussione generale, che secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo andrà avanti fino alle 11, è attesa l’apposizione del voto di fiducia, previsto nella tarda mattinata di venerdì. Poi, dopo la pausa natalizia, il testo arriverà al Senato, dove dovrà essere approvato prima del 31 dicembre. Ieri la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha confermato di riservare all’esame della legge di Bilancio le sedute a partire ...