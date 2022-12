Vietato l’uso dei cellulari in classe | la circolare dal Ministero

(Di martedì 20 dicembre 2022) Adesso è quasi definitivo: arriva la stretta del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sull’utilizzo degli smartphones innelle scuole. Oggi arriva infatti, secondo quanto riporta Today, lache ribadisce il divieto di utilizzare gli smartphone mentre si fa lezione. “Distrarsi con inon permette di seguire le lezioni in modo proficuo – ha commentato il ministro Valditara – ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza“. Il divieto non rimane totale perché, come viene precisato nel documento, il cellulare e gli altri dispositivi elettronici possono essere utilizzati solo “su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto“ e quindi “per finalità didattiche, inclusive e formative”. Si potrebbe dire che piove ...

