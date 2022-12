Raspadori rivela | “Mi ci vedevo in questa squadra” | poi la confessione sullo scudetto!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’attaccante del Napoli, Giacomo, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato: Si parte con l’arrivo al Napoli: “È stata una mia scelta precisa, sollecitato da ciò che mi dicevano Giuntoli e Spalletti: se mi passa la battuta, mi misero in mezzo, ero felicemente frastornato dalle loro parole, coglievo la fiducia. Non potevo sbagliarmi, non mi sono sbagliato”. All’Europeo ha scoperto il brivido del trionfo.“Qualcosa di inimmaginabile. La forza di un gruppo fantastico, come questo del Napoli. Una sintonia che ha rappresentato la forza e un CT, Mancini che ha saputo osare. Ruolo? Nasco centravanti ma mi sta bene essere coinvolto, ritrovarmi dentro al campo, quindi mi vedo anche alle spalle di un attaccante. Ma l’evoluzione del calcio è secca, repentina, io sto qua per imparare e ne ho voglia. Trenta milioni di euro? ...