Uccisa con un colpo di pistola sparato al volto | la vittima aveva 41 anni Il compagno si costituisce ai carabinieri | è in stato di fermo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Undial. Così una 41enne di Miglianico, in provincia di Chieti, è statadaldi 39, originario di Matera. Il giovane – che ha qualche precedente per reati contro il patrimonio – si è costituito poco dopo il fatto aie ora è indinella caserma deidi Ortona, che indagano sul delitto. Lasi chiamava Eliana Caratella, lavorava come impiegata in banca a Pescara e lascia due figli avuti con l’ex marito. Il corpo èritrovato in uno sgabuzzino. Sul luogo del delitto è arrivata anche la procuratrice facente funzioni di Chieti Lucia Campo. Secondo i primi accertamenti l’arma non ...

La donna aveva due figli, avuti dall'ex marito. Sul luogo del delitto sono ancora presenti i Carabinieri. Il pubblico ministero Lucia Campo non ha rilasciato dichiarazioni. La donna è stata ...MIGLIANICO - Sconcerto a Miglianico (Chieti) per la tragica morte di Eliana Maiori Caratella, 41 anni, uccisa con un colpo di pistola al volto in casa. A sparare sarebbe stato il compagno 39enne, originario di Matera, che subito dopo si è costituito ai carabinieri. L'ennesimo drammatico femminicidio, ... Una donna di 41 anni, Eliana Maiori Caratella, impiegata di banca, è stata uccisa in casa a Miglianico (Chieti), con un'arma da fuoco: a sparare sarebbe stato il compagno ...MIGLIANICO – Una donna è stata uccisa in casa a Miglianico (Chieti), sembra con un'arma da fuoco: secondo quanto si è appreso l'omicidio sarebbe avvenuto in ambito familiare.