Messi Re del mondo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nessuno prima di lui aveva segnato nella fase a gironi e poi in tutte le gare, finale compresa. Per la Pulce 7 palloni d’Oro e 4 Champions, 3 mondiali per club, 10 titoli in Spagna e 1 in Francia

Sky Sport

Le congratulazionibrasiliano Pelé per la vittoriaMondiale degli storici rivali dell'Argentina. I dettagli Pelé, attraverso una foto pubblicata ...che vince il suo primo mondiale, come ...Lo si evince da una pubblicata dall'ex Inter su Instagram : la maglia indossata è proprio la 10 di. Subito dopo Vidal ha dedicato pure un post al neo CampioneMondo: 'Te lo meriti Fratello'. Messi vince la Coppa del Mondo: "La desideravo tanto. Voglio giocare ancora da campione" Doveva essere il suo Mondiale e alla fine Leo Messi ce l’ha fatta. L’Argentina, la sua Argentina, è Campione del Mondo. Per la terza volta nella sua storia, la prima senza Diego Armando Maradona che q ...Non c’è stata la festa in stazione come per l’ultima vittoria del Marocco, ma a Ravenna ora festeggia anche la (molto più piccola) comunità argentina. Bandiere biancocelesti hanno sventolato in piazza ...