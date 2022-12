La Gazzetta dello Sport

L'olandese è in rotta con Mourinho e potrebbe lasciare la Capitale nelle prossime settimane, la destinazione Torino sarebbe gradita ma i bianconeritrovare un accordo dovrebbero accontentare i ......Karsdorp e Mattia De. Una soluzione che farebbe contento Mourinho, perché riuscirebbe a sostituire subito l'olandese senza ricorrere al mercato, e Allegri perché avrebbe il suo rinforzo... De Sciglio per Karsdorp più di un’idea. Juve e Roma, un incastro (quasi) perfetto Possibile intreccio di mercato tra i due club per l’imminente mercato di gennaio Potrebbe prendere forma l’idea di uno scambio Karsdorp-Juventus. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, le due societ ...I due difensori hanno ingaggi simili (intorno ai 2 milioni) e la stessa data di scadenza del contratto (2025). Il giallorosso è in rotta con Mourinho, il bianconero ha appena rinnovato ma non è un int ...