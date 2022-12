Ideuzza sul bonus cultura | sfruttare l’invenduto

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Un’sul: ricicciare. Da Londra arriva l’ottima notizia che un consorzio di grandi teatri ha messo a punto un piano per garantire l’accesso agli spettacoli – gratuitamente o dietro volontario pagamento di una somma simbolica – a chi sia sotto la soglia di povertà. È un’idea semplice come spesso sono quelle geniali: non costa praticamente nulla (le poltrone sono già lì, solo che sono vuote) e consente di pescare da un bacino di spettatori ulteriori che un domani, magari, a finanze raddrizzate saranno felici di tornare a teatro pagando regolare biglietto. Questa forse, più che una riforma col bilancino della 18app, potrebbe essere la strada da seguire anche dalle nostre parti. Permetterebbe di estenderla su tutte le età e di non beneficiare indiscriminatamente ricchi e poveri. ...