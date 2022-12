Fantastici 4 | Austin Butler sta spingendo per essere uno dei protagonisti

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sembra proprio che, dopo la sua straordinaria performance nei panni di Elvis, stia cercando discelto per interpretare la Torcia Umana dell'MCU. Sebbene la data di uscita dal reboot deiQuattro dei Marvel Studios sia stata ulteriormente posticipata, il film sta iniziando a prendere forma e sembra che, reduce dal successo mondiale del nuovo biopic su Elvis, sia interessato a interpretare la Torcia Umana. Secondo Jeff Sneider, recentemente intervistato durante un episodio del podcast The Hot Mic, gli agenti dilo starebbero "preparando per interpretare la Torcia Umana" in4. Sembra che il casting sia già iniziato, con Sneider che aggiunge che gli X-Men e iQuattro ...

Movieplayer

Butler è pronto a fare il proprio ingresso nel Marvel Cinematic Universe I suoi agenti sono al lavoro per fargli ottenere un ...... gli agenti diButler - di recente visto in Elvis - sarebbero impegnati in una vera e propria 'campagna' negli ultimi tempi per portare l'attore a conquistare il ruolo di Mr. Sul ... Fantastici 4: Austin Butler sta spingendo per essere uno dei ... Sembra proprio che Austin Butler, dopo la sua straordinaria performance nei panni di Elvis, stia cercando di essere scelto per interpretare la Torcia Umana dell'MCU.Il reboot de I Fantastici Quattro, cui stanno lavorando Disney e Fox, e che entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe, era previsto per l’8 novembre 2024 ma la data di uscita è slittata al 15 ...